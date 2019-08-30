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بعض الأذن وتحصين الحواة.. طرق غريبة لأبناء سيناء في مواجهة سموم العقارب والثعابين

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:34 ص
صدى البلد
احمد صالح
تنتشر الحشرات والزواحف في مناطق شبه جزيرة سيناء ، ولذا فإن الإنسان الذي يقيم في المنطقة عرضة لأن يعضه ثعبان أو يلسعه عقرب ، وهناك من حباهم الله بخبرة التعامل مع الأضرار التي تلحق بأي مواطن نتيجة لسع الحشرات التي تعيش في هذه المناطق.

وسم العقرب يؤثر على الجهاز العصبي والقلب ، وقد يؤثر على الجهاز التنفسي مما يهدد حياة الإنسان، لذلك فإنه وعند التعرض للدغة العقرب فإنه يتم القيام بالإسعافات اللازمة لذلك لتجنب الآثار السلبية ، كما يمكن للطفل بعدها ان يداعب العقارب، حيث تكون الرهبة قد زالت من الأطفال الذين تم تحسينهم ضد الحشرات الضارة .

يقول علي الشيخ فريج راشد من ابناء وسط سيناء ، إنه يتم تحصين الطفل وهو صغير ، عن طريق حاوي حيث يتم عض الأذن عن طريق ثعبان لكي لا يضره الزواحف بكل أنواعها ،ويكون محصنا ضد سمومها مستقبلا، ولكن في نفس الوقت يعاهد الطفل بأن لا يقتل ثعبانا أو عقرب أو أي شيء يحمل سما.

وقد تعرضت سيدة وهي حامل للدغة أفعى أثناء سيرها في وادي من الأودية عندما اقتربت من شجرة لتكسر منها عصا، وتصادف ان كان برفقة القافلة رجل محوي ، فأخذ يمص الدم من قدمها ليخرج معه سم الأفعى، وتم إنقاذ السيدة ،مع العلم ان اشد السموم سم الأفاعي .

والمعلوم عند البدو ان الشخص الذي اكتسب هذه القدرة من شخص آخر "إما بعضة ثعبان ، او بابتلاع ريق الرجل " الحاوي " بشرط أن يكون الطفل في مرحلة الرضاعة ،يكون قادرا بعد ذلك علي إنقاذ حياة اي انسان عضته أفعى أو لدغه عقرب.

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