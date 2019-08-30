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ديني

أمين الفتوى يوضح حكم صلاة المسافر

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 03:02 ص
صدى البلد
القسم الديني
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الأفتاء المصرية، إنه يجوز الصلاة للفرد المسافر إذا لم يوجد بجانبه مسجدًا ليصلي فيه

وأكد الشيخ أحمد ممدوح فى إجابته عن سؤال: " زوجي مسافر ولا يوجد بالقرب منه مسجد ليصلي فيه فماذا يفعل؟ " أنه يمكنه الصلاة فقد جعلت له الأرض مسجدًا.

وأوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، في فتوى له ، أنه يجب على العبد أن يتقرب للمولى عز وجل فى هذا الوقت من الصلاة وقراءة القرآن لقوله تعالى {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} أى تشهده الملائكة فيجب على العبد أن يقرأ على قدر استطاعته ما شاء ولا يتعنت على نفسه.

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