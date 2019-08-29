تعرف على رسالة أصالة لـ نيكولا جبران

وجهت الفنانة أصالة نصري، رسالة شكر إلى جمهورها العريض بجانب رسالة مؤثرة لأحد أصدقائها المقربين، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته بإلبومها الأخير "في قربك".



وقالت عبر حسبها الرسمي على "تويتر": "قبلاتي هذه لكم جميعًا وأخصّ العزيز على قلبي وروحي صديقي القديم المتجدّد والفنّان المُبدع أخي الحبيب نيكولا جبران، شكرًا ياروحي على كلّ ماتفعله منّ أجلي".



وتابعت: "هي تفاصيل كثيره تهتمّ أنتَ بها منّ أجل راحتي ، وأنا كعادتي منذ أنّ بدأنا ، منّ بداياتي وبدايته ، شركاء نجاح ، وإخوه وأصدقاء أصبحنا مثلًا للكثيرين ، أحبّك دائمًا وكلّي امتنان لمحبّتك".



يذكر أن تضمن البوم أصاله الأخير العديد من الاغاني المتنوعة منها أغنية "نكتة بايخة"، و"جابوا سيرته"، و حاجة ماتخصكش"، وغيرها.