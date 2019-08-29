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رياضة

العقدة وميدو ينضمان لقائمة الراحلين عن أسوان.. رسميا

الخميس 29/أغسطس/2019 - 05:11 م
أسوان
أسوان
رباب الهوارى
أعلن مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان عن فسخ التعاقد مع الظهير الأيسر جلال العقدة ومحمد مصطفي ميدو الجناح الأيمن ليكون خارج صفوف الفريق خلال الموسم الجديد بالدورى الممتاز.

وصرح مصطفي أمين المشرف علي الفريق في تصريحات لـ صدى البلد، بأنه تم فسخ التعاقد بالتراضي مع الظهير الأيسر جلال العقدة ومحمد مصطفي ميدو الجناح الأيمن وتم إنهاء الأمر بصفة ودية مع اللاعبين.

يذكر أن مجلس إدارة نادي أسوان نجح في إتمام التعاقد مع اللاعب جلال العقدة الظهير الأيسر لفريق بتروجت واللاعب محمد مصطفى الشهير بـ”ميدو” الجناح الأيمن لنادي الترسانة لدعم صفوف الفريق خلال منافسات الدورى الممتاز.

وكان فريق أسوان فسخ التعاقد مع مجموعة من اللاعبين بعد فترة قليلة من التعاقد معهم، وهم اليوناني جورج ليراص ، وإسلام صيام ، ومحمود مرجان ، وعبدالعزيز الشاعر، ومحمد أشرف ، وإسلام رمضان، ونصر رمضان، شهاب الدين أحمد ، ومحمد خليفة.

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