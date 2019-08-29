عروض متنوعة في مهرجان المسرح القومي.. اليوم

يعرض اليوم الخميس ضمن فعاليات مهرجان المسرح القومي، كل من عرض البؤساء على مسرح ميامى، وعرض سينما مصر على مسرح مركز الإبداع، وعرض الطوق والإسورة على مسرح قاعة الغد، وعرض الرهان على مسرح النهار عرض حدث في بلاد السعادة على مسرح السلام ضمن عروض المسابقة الأولى.



وكل من عرض شارع 19 على مسرح العائم الصغير، وعرض حانة الأقدار على مسرح البالون، وعرض تريفوجا على مسرح الجمهورية، وعرض الأرض الحمراء على قاعة ذكي طليمات ضمن عروض مسابقة مسرح الشباب.



ذلك بجانب كل من عرض مملكة السوس على مسرح الهناجر للفنون، والجميلة والوحش على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، وجزيرة الحياة على مسرح متروبول، وعرض بنحلم بوطن على مسرح اوبرا ملك ضمن مسابقة مسرح الأطفال.