سكرتارية شباب العمال تشارك بالحوار المجتمعى حول رؤية مصر 2030

شاركت سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر في الحوار المجتمعى حول رؤية مصر 2030 الذي نظمته وزارة التخطيط بالتعاون مع الأمم المتحدة un على مدار ثلاثة أيام بأحد فنادق القاهرة بمشاركة الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشئون التخطيط وريتشارد ديكتوس، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعض ممثلي الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.



وأكد أحمد الغنام رئيس سكرتارية الشباب خلال مشاركته في مناقشات الحوار المجتمعي أنه يجب تعزيز الاستثمار داخل أفريقيا ضاربا المثل بشركة المقاولون العرب مطالبا بتكرار تجربتها، مشيرا إلى أن العمال دائما هم قوة ناعمة يجب استغلالها في تبادل الثقافات مع الشعوب المختلفة وطالب الغنام بإطلاق قنوات فضائية بلغات مختلفة موجهة للشعوب الأفريقية بما يسهم في تعزيز دور الدبلوماسية الشعبية.



كما تحدث الغنام خلال جلسة المعرفة والابتكار والبحث العلمي، مؤكدا أن الابتكار والبحث العلمي يبدأ من الصغر فيجب تعزيز هذه الفكرة بالاهتمام بالنشء وحثهم علي الابتكار وقدم توصية بالاهتمام بالتعليم الفني وربطه بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل اهتمام الدولة بذلك.