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رياضة

لاعب الشرقية ثالث صفقات السنبلاوين استعدادا للموسم الجديد

الخميس 29/أغسطس/2019 - 05:15 م
إسلام عدلي
إسلام عدلي
كتب : رباب الهوارى
نجح مجلس إدارة نادي السنبلاوين فى إتمام التعاقد مع لاعب الشرقية السابق إسلام عدلي ،لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد .

وحضر توقيع العقود الكابتن عبوده رسلان مدير الكره والاستاذ محمد السحراوي عضو مجلس إداره نادي السنبلاوين والمشرف العام علي الكره بالنادي والكابتن أحمد عبدالمنعم كشري المدير الفني.

وتعد صفقه قويه جدا ويتميز اللاعب بالمهارة العالية والسرعة والتسديد القوي ويجيد العب في مركز الهاف لفت وصانع الألعاب وهاف رايت.

ولعب إسلام لعديد من الأندية وهي نادي فاقوس لعب معهم في الدرجه الثالثه وساهم في صعود فاقوس الي الممتاز ب ولعب معهم في دوري الممتاز ب وكان هداف الفريق في ذلك الوقت ولعب أيضا لنادي الشرقيه وساهم في صعود الشرقيه للدوري الممتاز ولعب أيضا مع نادي المنيا ممتاز ب مع الكابتن صبري المنياوي ولعب أيضا لنادي الفنار ممتاز ب ولعب أيضا لنادي الواليديه في الصعيد ممتاز ب وبعد تنافس انديه كثير علي الاعب لضمه هذا الموسم إلا أن السنبلاوين استطاع ضم الاعب لصفوف الفريق .

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