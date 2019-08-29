كيف أعاد السيسي الروح لجسد القارة السمراء.. خبراء: الرئيس شارك فى 19 قمة.. ومصر تسعى لخلق علاقات متوازنة وقوية مع كافة الشركاء

صوت أفريقيا فى قمة التيكاد

جمال رائف:

التيكاد محطة توازن أفريقي

حازم أبو السعود:

اليابان واحدة من أقوى 7 اقتصاديات فى العالم



لأنها القلب النابض لأفريقيا، والمحرك الرئيسي لدفع عجلة التنمية فى القارة، حمل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم، كيفية استعادة الدور المصري فى أفريقيا، فى ظل العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية، فوضع الرئيس أمامه، استراتيجية كاملة لتحقيق التواصل المرجو مع القارة.



لم يكن ذلك وفقط ولكن سعى الرئيس السيسي أيضا من خلال جولته الخارجية إلى رفع صوت أفريقيا وتوضيح فرص الاستثمار فيها بل ووضعها على الخريطة والمشاركة فى اتخاذ القرارات العالمية باعتبارها قارة لها صوت مسموع ولديه ما يميزها عن غيرها.



دول حوض النيل



فعلى مستوى الدبلوماسية المصرية استطاعت الدولة استئناف أنشطتها بالاتحاد الأفريقي، حيث أولت القيادة السياسية اهتمامًا واضحًا لفتح مجالات جديدة في العلاقات مع دول حوض النيل، من أهمها المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل.



دول القرن الأفريقي



عوامل الجوار الجغرافي والدين والهجرات التاريخية من وإلى المنطقة، جعلت مصر ترتبط بعلاقات تاريخية مع دول القرن الأفريقى (الصومال – جيبوتي - أريتريا)، ومكنتها من العمل على مساعدة الشعب الصومالى على إعادة بناء مؤسساته وتأهيل كوادره، واستمرار المشاركة المصرية الفعالة فى كافة المحافل الإقليمية والدولية المعنية بالصومال، ودعم "رؤية 2016" التي تتضمن استكمال الاستحقاقات السياسية وفى مقدمتها وضع دستور جديد للبلاد، وعقد الانتخابات البرلمانية وصولًا إلى الانتخابات الرئاسية.



وعلى مستوى العلاقات مع جيبوتي وإريتريا، تهتم الدبلوماسية المصرية بتعزيز الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، واستمرار متابعة تطورات الأوضاع الداخلية في البلدين لما لها من تأثير مباشر على أمن البحر الأحمر، وزيادة معدلات الهجرة غير الشرعية نتيجة تردي الوضع الأمني في القرن الأفريقي، إضافةً إلى ضرورة التعاون في مجال مكافحة القرصنة.



الجنوب الأفريقي



تواصل مصر التنسيق والتشاور مع جنوب أفريقيا حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المطروحة اقليميًا ودوليًا، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة، حيث تستمر في التعاون الفني مع دول الجنوب، من خلال الدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والجهات المصرية المختلفة.



كما سعت مصر، تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين على استكشاف أسواق تلك الدول والوقوف على فرص الاستثمارات، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين ويعزز من التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين دول الكوميسا والاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق هذه الدول أمام الصادرات المصرية، والعمل على تلبية احتياجات السوق المصري من السلع الغذائية المصرية مثل اللحوم.



كما جاهدت مصر فى تكثيف التواصل الشعبي والبرلماني، وتشجيع التعاون بين مراكز الأبحاث المصرية ونظيرتها في تلك الدول، والعمل على دعم التواصل الثقافي والديني بين مصر ودول القرن الأفريقي من خلال تبادل زيارات الوفود.



دول الحزام الإسلامي ووسط وغرب أفريقيا



تمثل منطقة​ وسط وغرب أفريقيا أهمية خاصة لمصر باعتبارها امتدادًا للعمق الاستراتيجي المصري جنوبًا وغربًا، لا سيما في شقه الأمني، وذلك على ضوء ما تشهده منطقة دول الساحل والصحراء من تدهور للأوضاع الأمنية جراء نشاط التنظيمات الإرهابية (أفريقيا الوسطى، تشاد، نيجيريا، النيجر، الكاميرون) أو الحركات الانفصالية (مالي) أو محاولات الانقلاب (بوركينا فاسو).



كما تستمر مصر فى التنسيق والتشاور على المستوى الأمني، بالتوازي والتزامن مع تكثيف الدورات التدريبية التي ينظمها كل من مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على تسوية النزاعات والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومتابعة تنفيذ اتفاقات التعاون القائمة لتعظيم المردود المرجو منها، فضلا عن تشجيع تبادل الزيارات الرسمية وغير الرسمية على مختلف المستويات وفي شتى المجالات، وخاصةً تلك التي تمس وتحظى بالاهتمام الشعبي مثل الجانب الصحي.



المنظمات الأفريقية



كانت مصر من أوائل الدول التي ساهمت في إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963 حيث كافحت من أجل تحرير واستقلال الدول الأفريقية من نير الاستعمار واستمرت فى لعب هذا الدور منذ خمسينيات القرن الماضى وحتى التسعينيات، وقد أنشئ الاتحاد الأفريقي بشكل رسمي في يوليو 2002، وكانت مصر من أولى الدول الموقعة والمصدقة على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.



تولت مصر رئاسة منظمة الوحدة الأفريقية في الأعوام 1964 و1989 و1993، كما استضافت مصر الدورة العادية الـ 11 لمؤتمر الإتحاد الأفريقي في شرم الشيخ في يونيو/يوليو 2008.



كما تسلم عبد الفتاح السيسى منصب منسق لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ CAHOSCC خلال أعمال قمة الاتحاد الأفريقي في يناير 2015 لمدة عامين حتى نهاية عام 2016، وذلك بالتزامن مع رئاسة مصر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة AMCEN للعامين 2014 – 2016.



ثم توالت راية مصر فى الارتفاع إلى أن تمت إعادة انتخاب الرئيس السيسي خلال الدورة الـ32 للجنة توجيه النيباد في أديس أبابا في يناير 2015 لمنصب نائب رئيس لجنة التوجيه لفترة ولاية ثانية – وأخيرة – مدتها عامين تنتهي عام 2017.



وخلال تلك الفترة صدقت مصر على 21 اتفاقية فى إطار الاتحاد الأفريقى، آخرها الميثاق الأفريقى للشباب في 1/4/2015، كما وقعت مصر على 7 اتفاقيات للاتحاد الأفريقى، كما أصدر مجلس السلم والأمن يوم 17 يونيو 2014 قرارًا باستعادة مصر لكامل عضويتها بالاتحاد واستئناف مشاركتها في أنشطة الاتحاد الأفريقي.



وبعد تلك النجاحات تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي فى فبراير الماضي وذلك لمدة عام.



اجتماعات وأنشطة الاتحاد الأفريقى التى استضافتها مصر



استضافت مصر الاجتماع الثانى للجمعية العامة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للاتحاد الأفريقى (القاهرة 26 فبراير- 1 مارس 2015)، كما استضافت الدورة الخامسة عشر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (القاهرة 4 - 6 مارس 2015 ).



وتشرفت مصر باستقبال الدورة 11 للجنة الأفريقية للقانون الدولى (القاهرة 5-16 أكتوبر 2015)، والخلوة الأولى للجنة الأفريقية للقانون الدولى ومكتب المستشار القانونى للمفوضية (القاهرة-10 أكتوبر 2015)، والمنتدى الرابع للجنة الافريقية للقانون الدولى (القاهرة يومى 19 و20 أكتوبر 2015).



وخلال السنوات الأخيرة تقدمت مصر بمبادرة لإنشاء مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، إيمانًا بأهمية دعم الاستقرار وإعادة بناء قدرات الدول الأفريقية في مرحلة ما بعد النزاعات، وأهمية سد الفجوة في هيكل منظومة السلم والأمن الأفريقي من خلال إنشاء آلية قارية لمعالجة أوضاع الدول الخارجة من النزاعات وتدعيم السلام بها.



كما أبدت مصر استعدادها خلال قمة أديس أبابا في يناير 2015 لاستضافة مقر وكالة الفضاء الأفريقية وقد أخذت القمة علمًا بالعرض المصرى.

​​

التجمعات الاقتصادية الإقليمية



شهدت الفترة الماضية نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا من جانب مصر إزاء تفعيل دورها في تلك التجمعات والعمل على دعم وتعزيز الأهداف التي تتبناها، ومن أبرز تلك التحركات استضافة مصر لقمة التجمعات الاقتصادية الإقليمية الثلاثة (COMESA-SADC-EAC) بشرم الشيخ في يونيو 2015، بمشاركة رؤساء دول وحكومات 26 دولة أفريقية تمثل سوقًا يستوعب أكثر من 58% إجمالي الناتج المحلي الاجمالي بقيمة 1.3 ترليون دولار، و57% من إجمالي سكان أفريقيا.



كان من أبرز نتائج قمة شرم الشيخ توقيع رؤساء دول وحكومات أعضاء التجمعات الثلاثة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية "اتفاقية شرم الشيخ" والتي من شأنها أن تُعزز حركة التجارة البينية، وزيادة التدفقات الاستثمارية، وفتح المزيد من الأسواق، وتعزيز التنافسية، ودعم تنمية البنية التحتية لتكون المنطقة رائدة عملية الاندماج الاقتصادي والتجاري على مستوى قارة أفريقيا.​



أما على مستوى المشاركات الخارجية كان الواقع هو الذي يعكس الحقيقة دائما حيث شارك الرئيس السيسي فى قمة السبع g7 بفرنسا والتى شاركت بها الدول العظمى ليكون الرئيس ممثل افريقيا فى جلسات تلك القمة ومن بعدها قمة التيكاد فى اليابان والتى تستمر حتى 30 أغسطس .



وفى هذا الإطار قال الكاتب والباحث السياسي جمال رائف أن العلاقات بين مصر واليابان التي تأسست منذ عشرينيات القرن الماضي تكتسب أهمية علي كافة الأصعدة خاصة الثقافية والسياسية وقد تطورت العلاقات منذ عام 2014 بين البلدين بشكل ملحوظ حيث أولي الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية خاصة لليابان واستطاعت مصر أن تطور تلك العلاقات بما يخدم المصالح المصرية خاصة في الفترة الراهنة والتي تهتم فيها القيادة السياسة ببناء الإنسان وبالفعل تم إدخال التجربة اليابانية الخاصة بالتعليم ودمجها في نظام التعليم المصري وبدأت بالفعل المدارس اليابانية والجامعات أيضا بالعمل داخل مصر وأيضا هناك تعاون بين البلدين في إنشاء المتحف المصرى الكبير كمحطة تعاون ثقافي كبري ثانية بعد التعاون الذي سبق فيما يتعلق بإنشاء الأوبرا المصرية.



وأكد رائف أن التعاون في إطار الثقافة والتعليم يتزامن مع تنامي العلاقات التجارية والتي شهدت تزايد بنسبة 26% لتتجاوز 1.4 مليار دولار أما علي الصعيد السياسي فقد شهدت العلاقات علي مستوي القادة خمس لقاءات قمة كما دعت اليابان مصر لحضور اجتماعات مجموعة العشرين وأيضا ترأست مصر قمة الايكاد السابعة مع اليابان والتي تعد أحد أهم آليات التعاون الياباني الإفريقي ،وحرصت مصر كرئيس للاتحاد الإفريقي لتطوير التعاون بين الاتحاد والإيكاد في إطار الانفتاح الإفريقي على الخراج وخلق توازن في العلاقات مع كافة الشركاء الدوليين ما يعود بالنفع علي القارة وبالتالي حرص القيادة المصرية علي التواجد المصري فى المحافل الدولية والقمم الكبري دلالة واضحة على النشاط المصري الملحوظ أثناء رئاستها للاتحاد الإفريقي وحرصها على خلق علاقات متوازنة وقوية مع كافة الشركاء بما يساهم في تحقيق تطلعات أبناء القارة الأفريقية.



فيما قال حازم أبو السعود، الباحث فى الشأن الأفريقيى لـ"صدى البلد"، أن الرئيس السيسي منذ توليه الرئاسة فى الفترة الثانية فى 8 يونيو 2018 شارك فى 19 قمة ترأس خلالها 7 قمم، وبالتالى فإن تحركات الدولة المصرية تعتمد على استراتيجية تخدم القارة.



7 اقتصاديات



وأوضح أن اليابان واحدة من أقوى 7 إقتصاديات فى العالم، وبالتالى تعد مفتاحا رئيسيا فى العلاقات الافريقية الاسيوية بصفة عامة والعلاقات اليابانية المصرية بصفة خاصة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي دائما يعتمد على الكاريزما والصداقات التى يكونها مع القادة الكبار فى العالم، الامر الذى يتضح جليا فى زيارته الخارجية مع الدول العظمى مثل روسيا والصين واليابان.