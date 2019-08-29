ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلا أي شروط مسبقة.. مجلس الأمن يحذر الحوثيين من إستهداف منشآت مدنية سعودية

الخميس 29/أغسطس/2019 - 05:23 م
مجلس الأمن
مجلس الأمن
أحمد سيف الدين
أعرب مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، عن بالغ قلقه إيزاء التصعيد في اليمن وخصوصا في مدينتي عدن وشبوة.

كما أكد مجلس الأمن عن قلقه من محاولة السيطرة على مؤسسات الدولة في جنوب اليمن، من قبل الإنفصاليين الجنوبيين.

وأدان المجلس بأشد العبارات هجمات الحوثيين على منشآت مدنية في السعودية، وطالب الحوثيين بوقف استهداف منشآت مدنية سعودية بلا أي شروط مسبقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي

هجوم إرهابي يشعل اشتباكات بين حلفاء في عدن.. انفصاليون جنوبيون يتبادلون إطلاق النار مع الحرس الرئاسي في مقر الحكومة اليمنية.. والإمارات والسعودية تدعوان للتهدئة

ترشيحاتنا

بـ أكمام مكشوفة.. يارا تستعرض جمالها على إنستجرام

إغلاق جزئي لـ طريق السويس الصحراوي لمدة 3 أشهر تبدأ من الغد

نشاطات محظور على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ممارستها.. تفاصيل

انتقام زوجين.. قتلا طفلاً 4 سنوات ثأرًا لغرق نجلهما بأسيوط

على الشاطئ.. ميريهان حسين في جلسة تصوير جديدة

مدرب الأهلي الجديد يسبب أزمة عنيفة في النادي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان مكشوف الأكتاف.. شاهد.. بوسى شلبى بصحبة محمود حميدة فى سوريا

هندى صبرى تخطف الأنظار بمهرجان فينسيا السينمائي.. صور

بـ هاف ستومك مكشوف الصدر.. مايا دياب بإطلالة جريئة تثير متابعيها