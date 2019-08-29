بلا أي شروط مسبقة.. مجلس الأمن يحذر الحوثيين من إستهداف منشآت مدنية سعودية

أعرب مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، عن بالغ قلقه إيزاء التصعيد في اليمن وخصوصا في مدينتي عدن وشبوة.



كما أكد مجلس الأمن عن قلقه من محاولة السيطرة على مؤسسات الدولة في جنوب اليمن، من قبل الإنفصاليين الجنوبيين.



وأدان المجلس بأشد العبارات هجمات الحوثيين على منشآت مدنية في السعودية، وطالب الحوثيين بوقف استهداف منشآت مدنية سعودية بلا أي شروط مسبقة.

