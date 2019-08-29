جيش الاحتلال يغلق المجال الجوي فوق الحدود الإسرائيلية اللبنانية.. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو بعنوان إسرائيل تمنع الطيران فوق الحدود مع لبنان.



ووفقأ للتقرير فإن الجيش الإسرائيلي أغلق المجال الجوي فوق الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وحظره أمام حركة الطائرات غير العسكرية.



وكان الجيش قد أعلن عن تقييد حركة المركبات على طرق قرب المنطقة الحدودية والسماح فقط لمركبات عسكرية، وأعلن إبقاء قواته في حالة جهوزية لجميع السيناريوهات.



يذكر أن السلطات الإسرائيلية قد هدمت اليوم الخميس، قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب والمهددة بالتهجير والإخلاء، للمرة 156.



