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فن

أمير كرارة يودع الصيف بصورة مع أصدقائه.. شاهد

الخميس 29/أغسطس/2019 - 05:27 م
امير كرارة
امير كرارة
محمد بدران
نشر الفنان أمير كرارة صورة تجمعه بمجموعة من أصدقائه عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وظهر أمير كرارة بملابس البحر على أحد الشواطئ، يودع فصل الصيف وقد نالت الصورة إعجاب الجمهور.

يستعد أمير كرارة خلال الأيام القادمة لتصوير فيلمه الجديد "بطل روما" الذي يتعاون من خلاله مع المخرج بيتر ميمي بعد أن قدما معًا عدة أعمال فنية منها مسلسل "كلبش"، وأيضًا فيلم "كازابلانكا"، وفيلم "حرب كرموز".

وتم تحديد موسم عيد الفطر السينمائي القادم ليشهد عرض هذا الفيلم ولكن يفرض أمير كرارة حالة من السرية على تفاصيله وأحداثه.
أمير كرارة يودع الصيف بصورة مع أصدقائه.. شاهد

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