كارثة صحية.. ضبط 140 طن زبيب غير صالح للاستهلاك بالبحيرة .. صور

أصدر المستشار عمرو الأحول رئيس نيابة مركز أبو المطامير بالبحيرة قرارا بإعدام كمية تقدر بـ ١٤٠ طن زبيب غير صالح للاستخدام تم ضبطها بأحد مصانع "بير السلم" بقرية كومبو بجناكليس بدائرة المركز كما قرر تشكيل لجنة من هيئة الحفاظ على البيئة والصحة والتموين للقيام بعملية الاعدام خارج الكتلة السكنية على طن و٥٠٠ كجم كبريت زراعى كانت تستخدم فى تصنيع الزبيب.



وكان رجال مباحث التموين البحيرة قد تمكنوا خلال حملة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابو المطامير والإدارة التموينية من ضبط ١٤٠ طن زبيب غير صالح للاستهلاك الادمى وطن و٥٠٠ كجم كبريت زراعى بداخل أحد مصانع بير السلم بقرية كومبو بجناكليس بدائرة المركز.



وكانت معلومات وردت للعقيد وجدى الصيرفى مدير إدارة شرطة مباحث التموين ولمجدى كشك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابو المطامير تفيد بوجود أحد مصانع بير السلم يستخدم مواد كيماوية فى تصنيع الزبيب غير الصالح للاستهلاك الادمى وبعرض المعلومات على اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وجه بقيام حملة لغلق المصنع والتحفظ على ما بداخله.



وبمداهمة مكان المصنع المشار إليه تم ضبط ١٤٠ طن زبيب غير صالح للاستهلاك الادمى ، طن و٥٠٠ كجم كبريت زراعى يتم استخدامها في تصنيع الزبيب عن طريق خلط كميات من الكبريت على كميات من العنب لتسويته بسرعة وتحويله لزبيب.



وتم التحفظ على جميع المضبوطات ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها وتحرر المحضر رقم ١٦٤٢٨\٢٠١٩ م مركز أبو المطامير وبالعرض على المستشار عمرو الاحول رئيس النيابة العامة بمركز أبو المطامير قرر إعدام الكميات التى تم ضبطها من الزبيب ودفنها دفنا صحيا خارج الكتلة السكنية حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.