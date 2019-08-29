الأهلي راحة من التدريبات.. غدا

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لاعبيه راحة سلبية غدًا ضمن البرنامج التدريبي لأبناء الرداء الأحمر.



ويخوض الفريق الأحمر مرانه حاليًا باستاد مختار التتش استعدادًا لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويترقب الفريق الأول مصير المدير الفني الجديد الذي تجري لجنة التخطيط جهود كبيرة للتعاقد معه.