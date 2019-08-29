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بعد خناقة شقيقتها وأحمد عز.. زينة بإطلالة مثيرة وتعليق غامض على انستجرام .. شاهد

الخميس 29/أغسطس/2019 - 05:36 م
زينة
زينة
منار نور _رنا عصمت
نشرت الفنانة زينه صور جديدة لها من خلال حسابها الشخضى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام " .

وظهرت زينه فى الصور باطلاله جرئية اثارت الجدل ، حيث ارتدت فستان احمر مكشوف من الامام ، وشعرها المنسدل على الاكتاف .

وعلقت زينه على الصور :لا تضيع وقتك في البحث عن رضا الآخرين ،كن كما انت وليتقبلك من يتقبلك ❤️ ".

ووقعت مشاجرة بين احمد عز مع زينة وشقيقتها في أثناء تواجدهم بالساحل الشمالي، بسبب الخلافات بينهم وقام كل من الطرفين باتخاذ الإجراءات القانونية.

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