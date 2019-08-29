بعد خناقة شقيقتها وأحمد عز.. زينة بإطلالة مثيرة وتعليق غامض على انستجرام .. شاهد

نشرت الفنانة زينه صور جديدة لها من خلال حسابها الشخضى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام " .



وظهرت زينه فى الصور باطلاله جرئية اثارت الجدل ، حيث ارتدت فستان احمر مكشوف من الامام ، وشعرها المنسدل على الاكتاف .



وعلقت زينه على الصور :لا تضيع وقتك في البحث عن رضا الآخرين ،كن كما انت وليتقبلك من يتقبلك ❤️ ".



ووقعت مشاجرة بين احمد عز مع زينة وشقيقتها في أثناء تواجدهم بالساحل الشمالي، بسبب الخلافات بينهم وقام كل من الطرفين باتخاذ الإجراءات القانونية.



