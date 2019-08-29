بعد خناقة شقيقتها وأحمد عز.. زينة بإطلالة مثيرة وتعليق غامض على انستجرام .. شاهد

نشرت الفنانة زينه صور جديدة لها من خلال حسابها الشخضى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام " .
وظهرت زينه فى الصور باطلاله جرئية اثارت الجدل ، حيث ارتدت فستان احمر مكشوف من الامام ، وشعرها المنسدل على الاكتاف .
وعلقت زينه على الصور :لا تضيع وقتك في البحث عن رضا الآخرين ،كن كما انت وليتقبلك من يتقبلك ❤️ ".
ووقعت مشاجرة بين احمد عز مع زينة وشقيقتها في أثناء تواجدهم بالساحل الشمالي، بسبب الخلافات بينهم وقام كل من الطرفين باتخاذ الإجراءات القانونية.
وظهرت زينه فى الصور باطلاله جرئية اثارت الجدل ، حيث ارتدت فستان احمر مكشوف من الامام ، وشعرها المنسدل على الاكتاف .
وعلقت زينه على الصور :لا تضيع وقتك في البحث عن رضا الآخرين ،كن كما انت وليتقبلك من يتقبلك ❤️ ".
ووقعت مشاجرة بين احمد عز مع زينة وشقيقتها في أثناء تواجدهم بالساحل الشمالي، بسبب الخلافات بينهم وقام كل من الطرفين باتخاذ الإجراءات القانونية.