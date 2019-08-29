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اقتصاد

151 مليون جنيه مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة اليوم

الخميس 29/أغسطس/2019 - 05:34 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
سجل صافي مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية قيمة 151.1 مليون جنيه بختام تعاملات اليوم الخميس جلسة نهاية الأسبوع، مقابل مبيعات المستثمرين المصريين والعرب بـ 123.4 مليون جنيه، 27.6 مليون جنيه على التوالي.

وسجلت قيمة التداول على الأسهم المتداولة داخل المقصورة نحو 1.2 مليار جنيه بعد التداول على 192.1 مليون ورقة مالية، عبر تنفيذ 21,714 ألف عملية.

وقد سجل مؤشر إيجى إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة ارتفاعا بنسبة 1.6% مسجلا مستوى 14834.64 نقطة.

وزاد مؤشر إيجى إكس 70 الذي يضم 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.46% مسجلا مستوى 553.68 نقطة.

فيما صعد مؤشر إيجي إكس 100 الذي يتضمن أسهم الشركات القيادية والمتوسطة المقيدة بالبورصة بنسبة 0.53%.. مسجلا مستوى 1455.73 نقطة.

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