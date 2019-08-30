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ديني

الشيخ مجدي عاشور: النصيحة واجبة لمن لا يصلي.. فيديو

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 03:01 ص
الصلاة
الصلاة
القسم الديني
قال الشيخ مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن النصيحة واجبة لمن لا يصلى، لافتًا إلى أن الصلاة من أعظم الواجبات على الفرد.

وأكد الشيخ مجدي عاشور، فى إجابته عن سؤال: " زوجي لا يصلي ماذا أفعل معه؟"، أن الدين النصيحة، ومن الضروري نصيحته.

وأضافت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف خلال ردها على سؤال يقول صاحبه "ما كيفية تكفير الذنب لتارك الصلاة والصيام عمدًا ودون سبب شرعي؟": إذا كان الإنسان يعلم عدد الصلوات التي تركها وعدد أيام الصيام التى لم يصمها فإنه يلزمه قضاؤها عند جميع الفقهاء، وإذا لم يعلم عددها فليتحر حسابها ما أمكن، وإلا فالواجب عليه أن يصلى ويصوم حتى يغلب على ظنه أنه قد أدى ما عليه.

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