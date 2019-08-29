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حوادث

اشتعال سيارة أعلى كوبري فيصل بأسيوط

الخميس 29/أغسطس/2019 - 06:22 م
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
إيهاب عمر
تمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على حريق اندلع بسيارة ملاكي أعلى كوبري فيصل بأسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد اندلاع حريق في السيارة رقم 695. ف. ه ا ملاكى أسيوط.

على الفور انتقلت قوات الدفاع المدني والإطفاء وضباط المرور، وقامت إدارة المرور بغلق بكوبري فيصل حتى تمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية.
اشتعال سيارة أعلى كوبري فيصل بأسيوط
اشتعال سيارة أعلى كوبري فيصل بأسيوط
اشتعال سيارة أعلى كوبري فيصل بأسيوط
اشتعال سيارة أعلى كوبري فيصل بأسيوط

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