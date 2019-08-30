الإسماعيلية تستعد لاستقبال منظومة التأمين الصحي الشامل بعد بورسعيد.. رفع كفاءة المستشفى العام كاملا بتكلفة 362 مليون جنيه.. والصحة توجده بمضاعفة الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد لها

اللواء حمدى عثمان :

رفع كفاءة جميع غرف العمليات والعناية المركزة ومختلف العيادات والأقسام

تكثيف كافة الجهود من أجهزة الدولة من أجل تطوير المنظومة الصحية

يضم المستشفى 283 سريرا و 100 كرسى خاص بالغسيل الكلوى

تنفيذ المرحلة الأولى من التطوير الشامل بداية شهر سبتمبر القادم









تستعد محافظة الاسماعيلية لاستقبال لبدء تنفيذ وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل للمواطنين ، والتي تعد المحطة الثانية بعد بورسعيد.



وفي هذا السياق ، استقبل اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية يرافقه المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية وجمع كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة، اليوم الخميس، وفد رفيع المستوى من قيادات وزارة الصحة ورؤساء القطاعات والهيئات الطبية.



وقام المحافظ ومرافقيهم من القيادات بتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال التطوير الشامل ورفع الكفاءة للمستشفى العام كاملا والتى يبلغ اجمالى تكلفته المالية 362 مليون جنيه وتشمل أعمال التطوير التى يتم تنفيذها بالمستشفى تطوير ورفع كفاءة جميع غرف العمليات والعناية المركزة ومختلف العيادات والأقسام وذلك لتطبيق منظومة وبرنامج التأمين الصحى الشامل.



ويأتى هذا تنفيذًا لخطة الدولة لتطوير المنظومة الصحية ورفع مستوى الخدمات الطبية.



وقال اللواء حمدى عثمان انه من منطلق تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيده بشأن الاهتمام بصحة المواطن وبناء الانسان المصرى وتضافر وتكثيف كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة من أجل تطوير المنظومة الصحية فى مختلف محافظات مصر وتنفيذا للمشروع القومى الكبير لمنظومة التأمين الصحي الشامل للمواطنين فى مختلف محافظات مصر، تأتي الزيارة الرسمية.



شملت الزيارة جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى الإسماعيلية العام استعدادا لبدء منظومة التأمين الصحي الشامل.



ويضم المستشفى عدد 283 سرير ( 218 سرير إقامة مرضى + 17 سرير عناية مركزة + 26 سرير مبتسرين باجمالى عدد 26 حضانة للأطفال منهم 2 حضانة عزل + 10 أسرة عناية أطفال + 28 سرير عناية متوسطة ) .



كما يضم المستشفى 100 كرسى خاص بالغسيل الكلوى و26 سرير افاقة و5 أسرة لحديثى الولادة .



ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من التطوير الشامل مع بداية شهر سبتمبر القادم وقد أعطت وزيرة الصحة والسكان توجيهات بمضاعفة حجم الأعمال والاسراع فى انهائها وفقا للبرنامج الزمنى المحدد لها .



وعقب انتهاء الجولة، بالمستشفى العام تم عقد لقاء موسع مع القيادات النسائية وجمع كبير من سيدات الاسماعيلية بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة .