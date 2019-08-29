انخفاض كبير في اسعار البيض الأحمر والأبيض والبلدي.. واستقرار أسعار الدواجن اليوم الخميس.. تفاصيل

شهدت أسعار الدواجن اليوم استقرارا نسبيا، وحرصا من "صدى البلد، على تقديم خدمة مميزة لقرائه، ننشر أسعار الدواجن اليوم الخميس، الموافق 29 - 8 - 2019، في البورصة الرئيسية.



وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 20 جنيها، وهو نفس سعر أمس.



فيما انخفضت أسعار الفراخ الساسو 32 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت الابيض بين 6 و6.25 جنيه، وتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 4.5 و4.25 جنيه.



واستقرت أسعار الأمهات البيضاء عند 17 جنيهًا، ووانخفضت كرتونة البيض الأبيض الي 30 جنيها بدلا من 36.



وانخفضت كرتونة البيض الأحمر لتسجل 31 جنيها بدلا من 36 جنيهًا، فيما تراوح سعر كرتونة البيض البلدي بين 42 و42.5 جنيه.