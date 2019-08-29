‏عربية النواب: مشاركة السيسى فى قمتى فرنسا واليابان كانت ناجحة وحققت جميع أهدافها

أعلنت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تأييدها التام لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى الإقليمية والعربية والدولية مؤكدة نجاح الرئيس السيسى فى توصيل صوت مصر والدول العربية والأفريقية إلى العالم كله من خلال مشاركته الإيجابية والناجحة والتى حققت جميع أهدافها فى قمتى مجموع الدول السبع الكبار بفرنسا وقمة التيكاد باليابان.



وقال النائب أحمد رسلان فى بيان له أصدره اليوم إن الرئيس السيسى وضع العالم كله فى القمتين ومباحثاته مع الزعماء المشاركين فى القمتين ومع الأمين العام للأمم المتحدة أمام مسئولياته التاريخية تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية وفى مقدمتها قضية السلام فى الشرق الأوسط وتأكيد مصر على ضرورة حصول الشعب الفلسطينى الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضرورة التوصل إلى حلول سلمية لإنهاء الأوضاع والمشكلات داخل بعض الدول بالمنطقة خاصة داخل ليبيا وسوريا واليمن.



وأكد رسلان أن الرئيس السيسى نجح بكل كفاءة واقتدار فى أن يجعل هناك اهتمام عالميا بمواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود بعد أن باتت هذه الظاهرة تمثل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا أن العالم أصبح على وعى وإدراك كاملين أن الرئيس السيسى هو أول زعيم عالمى حذر من خطورة الإرهاب وأنه آن الأوان لمواجهة الأنظمة والدول التي تشجع وتمول وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها.

