برلمانى: الرئيس السيسي يعيد بناء العلاقات مع أفريقيا بشكل غير مسبوق

قال النائب معتز محمد محمود عضو مجلس النواب إن تحركات الرئيس السيسي الأفريقية وعمله لتعزيز العلاقات مع كافة دول أفريقيا من ناحية وإبراز القضايا الأفريقية وتطلع الدول الأفريقية للتنمية في كافة المحافل الدولية، تحركات غير مسبوقة وتخضع لرؤى واضحة.



وأشار النائب، في بيان له اليوم إلى أن تصريحات الرئيس السيسي في اليابان بأن إفريقياأكبر منطقة جاذبة للاستثمارات في العالم هو أكبر دعاية للقارة السمراء ومقدراتها وكنوزها.



وقال محمود إن الرئيس السيسي يدرك تماما ما مرت به مختلف الدول الإفريقية من مصاعب خلال العقود الماضية ورغبة كل دولها في التحرر من أسر التخلف والسير في ركاب الحضارة.



وأوضح أن الرئيس السيسي أحدث نقلة على صعيد العلاقات المصرية الأفريقية خلال السنوات الماضية مما أدى لتزايد الوجود المصري في أفريقيا وتسابق عشرات الشركات المصرية للاستثمار فيها.