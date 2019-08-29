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شاهد.. العثور على مقبرة جماعية لأطفال القرابين في بيرو

الخميس 29/أغسطس/2019 - 06:12 م
صور من المقبرة
صور من المقبرة
عرفة البنداري
عثر علماء آثار على موقع مخصص لدفن الأطفال الذين تم تقديمهم قربانا للآلهة في حضارة "تشيمو" التي نشأت على أرض بيرو.

وقالت تقارير إعلامية أجنبية إن العلماء عثرو على المقبرة في موقع يطلق عليه السكان المحليون اسم الهدي الأعظم، حيث عثروا فيه على رفات 227 طفلا.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن الموقع يمثل أكبر اكتشاف على الإطلاق لأطفال يتم التضحية بهم وقتلهم، مشيرة إلى أن الموقع يقع في مدينة هوانتشاكو قبالة ليما عاصمة بيرو.

ونقلت الوكالة المسؤول في الفريق الذي عثر على الموقع، فيرين كاستيلو، قوله "هذا أكبر موقع على الإطلاق يتم العثور فيه على رفات أطفال تم التضحية بهم، لافتا إلى أن أعمار الأطفال تتراوح ما بين 4 و14 سنة، تم التضحية بهم في طقوس لتكريم آلهة ثقافة تشيمو".

وأوضح كاستيلو أن الأطفال تم التضحية بهم لاسترضاء ظاهرة النينو، وتظهر علامات على تعرضهم للقتل خلال الطقس الديني التاريخي.

وتعد مدينة هوانتشاكو موقعا تواجد فيه العديد من تضحيات الأطفال خلال فترة حضارة تشيمو، التي تمتد ما بين 1200 و1400 ميلادية.
شاهد.. العثور على مقبرة جماعية لأطفال القرابين في بيرو
شاهد.. العثور على مقبرة جماعية لأطفال القرابين في بيرو
شاهد.. العثور على مقبرة جماعية لأطفال القرابين في بيرو
شاهد.. العثور على مقبرة جماعية لأطفال القرابين في بيرو

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