حياة كريمة.. توزيع 20 جهاز عروسة في بني سويف.. والمحافظ: نهدف إلى تعظيم الاستفادة من جهود المجتمع المدني في تحسين مستوى معيشة المواطن البسيط

الدكتور عاصم سلامة :

المساهمة المجتمعية ركيزة في الخطة التنموية للمحافظة

افتتاح مشروعات في الصحة والتعليم بقيمة مساهمة تجاوزت الـ 100 مليون جنيه



مدر المؤسسة الخيرية :

تخصيص أكثر من 3 ملايين جنيه لتجهيز 600 عروسة

مشروعات لتنقية المياه بالصعيد تخدم أكثر من 4 ملايين مواطن



نظمت محافظة بني سويف بالتعاون مع مؤسسة العربي للتنمية احتفالية بمقر جمعية الشابات المسلمات وتحت رعاية المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، وذلك لتوزيع 20 جهاز عروسة على الفتيات من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.



وأوضح بيان، الخميس، أن ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"وضمن خطة المحافظة التي يتبناها محافظ بني سويف لتعظيم الاستفادة من جهود المجتمع المدني في تحسين مستوى معيشة المواطن البسيط وتوفير متطلباته واحتياجاته الأساسية بالشكل المطلوب واللائق.



وأناب المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف الدكتور عاصم سلامة "نائب المحافظ" لحضور الاحتفالية وتسليم الأجهزة للمستفيدين، وذلك في لفتة طيبة لمشاركة الأسر السويفية فرحتها والوقوف على مطالبهم عن قرب ، وكنوع من التحفيز أيضا لمؤسسات المجتمع المدني على مزيد من المشاركة والمساهمة في النهوض بالمجتمع .



ونقل نائب محافظ بني سويف تحيات وتهنئة المحافظ المستشار هاني عبد الجابر للعرائس ، وتقدير المحافظ للمساهمة المجتمعية التي قامت بها مؤسسة العربي للتنمية ، حيث تعد تجسيدا فعليا للمسؤولية المجتمعية والوطنية للقطاع الخاص والمجتمع المدني للدفع بجهود الدولة التنموية .



وأشار الدكتور عاصم سلامة إلى أن محافظ بني سويف جعل من المساهمة المجتمعية ركيزة أساسية في الخطة التنموية للمحافظة ، حيث أسفر ذلك " خلال 10 شهور فقط " عن افتتاح مشروعات في الصحة والتعليم بقيمة مساهمة تجاوزت الـ 100 مليون جنيه ، بجانب المشاركة المجتمعية في الخطة التي يتبناها المحافظ لاستعادة الصورة الحضارية للمدن والميادين وبوابات ومداخل المحافظة ومدنها السبع.



ومن جانبه أعرب إسماعيل داود المدير التنفيذي لمؤسسة العربي لتنمية المجتمع عن تقديره الكبير لاهتمام المحافظة في مجال تعظيم دور المجتمع المدني لخدمة أبناء المحافظة في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن احتفالية اليوم تأتي ضمن فاعليات مؤسسة العربي التي تستهدف الوصول الى الشرائح غير القادرة في ربوع مصر، معربًا عن سعادته بهذا الحدث، قائلا إن أكثر ما يسعدنا هو ادخال الفرحة على قلوب ونفوس هؤلاء الفتيات المقبلات على الزواج.



وأضاف "داود" أن المؤسسة تستكمل خطتها في تجهيز العرائس في محافظات الصعيد ، القليوبية، المنوفية، القاهرة، الشرقية ومطروح، مؤكدًا أنه تم تخصيص أكثر من 3 ملايين جنيه لتجهيز 600 عروسة في مختلف محافظات مصر، وأن المؤسسة تسعي جاهدةً للمساهمة مع كافة شرائح المجتمع المصري، خاصة غير القادرة منها وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة العربي إلى مشروعات توفير وتنقية المياه بمحافظات الصعيد، والتي تخدم أكثر من 4 ملايين مواطن من أهالي الصعيد إضافة الى المشاركات المجتمعية المتعددة في مجالات الصحة والتعليم والمساعدات الإنسانية.



وحضر الاحتفالية كل من وجيه عبد الرازق رئيس وحدة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، والمهندس محمد البريدي عضو مجلس إدارة شركة العربي، ونبيلة عبد الحليم رزق وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وإسماعيل داود المدير التنفيذي لمؤسسة العربي لتنمية المجتمع ، و محمود زهير علاقات عامة المؤسسة.