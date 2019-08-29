شاهد.. أحمد جلال يطرح أغنيته الجديدة متوتر بيجيب

طرح المطرب الشاب أحمد جلال أغنيته الجديدة تحمل عنوان "متوتر بيجيب"، وذلك عبر موقع الشهير اليوتيوب والمتاجر الالكترونية.



وتعتبر أغنيته الجديدة "متوتر بيجيب" هي فكرة جديدة وجريئه، وقام بتصوير البوسترات الخاصة للأغنية في امريكا بعدسة المصور الشهير أيمن أبو النصر.



والأغنية، من كلمات الشاعر محمد جابر، والحان أحمد راجح "نجم ذا فويس"، وقام بالتوزيع الموسيقي والميكساج والماستر المطرب محمد عادل، ومن إنتاج "ميوزيك ميديا".



والجدير بالذكر أن "جلال" له العديد من الأغنيات والفيديو كليب التي نالت نجاح كبير على مواقع السوشيال ميديا واليوتيوب، مع ابرز الشعراء والملحنين في الوطن العربي مثل محمد يحيي ونادر عبد الله وهاني يعقوب وطارق حسيب ومصطفي كامل وحسام الدين محمد وغيرهم.