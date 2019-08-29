محافظ شمال سيناء: رفع كفاءة البنية الأساسية بقرية التلول ضمن مبادرة حياة كريمة

قال اللواء الدكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تم البدء في تنفيذ مبادرة حياة كريمة بقرية التلول بمركز بئر العبد "كمرحلة أولى"، وذلك ضمن أعمال مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشار، إلى أن خطة تطوير القرية التلول ببئر العبد شمال سيناء، تعتمد علي رفع كفاءة مشروعات البنية الأساسية من كهرباء وطرق وصرف صحي ومياه للشرب، إلى جانب توفير الرعاية الصحية للمواطنين ورفع المستوى التعليمي للطلبة، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لممارسة النشاط الرياضي.



وأشار إلى أن هناك مشروعات تنموية تتناسب مع طبيعة المكان خاصة المزارع السمكية لقربها من بحيرة البردويل، ومشروعات الملح، مشيرا إلى أن الخطة ترتكز على إقامة مشروعات تنموية تتناسب وطبيعة المنطقة، وكذلك صرف الإعانات للمقبلين على الزواج.



كما سيتم تنفيذ خطة لترميم ورفع كفاءة المنازل بالقرية؛ أسوة بما تم في قرى "الروضة و6 أكتوبر والخربة تحت إشراف جهاز تعمير سيناء، مشيرا إلى أن إحدى المؤسسات الخيرية تكفلت إنشاء مشروع للمياه والصرف الصحي في القرية، إلى جانب استكمال باقي المرافق والخدمات المطلوبة للقرية. حيث سيتم بدء العمل في المشروع شهر سبتمبر القادم.



ولفت شوشة إلى أن هناك عددا آخر من القرى سيتم تنفيذ تجهيزها لتنفيذ مبادرة " حياة كريمة" في إطار المرحلة الثانية، منها 3 قرى في مركز الحسنة بوسط سيناء، وقريتان في مركز نخل بوسط سيناء.