ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 3 أشخاص جراء فيضانات وانزلاقات أرضية باليابان

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:03 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
أعلنت السلطات اليابانية مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل جراء فيضانات وانزلاقات أرضية.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الخميس/ عن مسؤولي الأرصاد الجوية في اليابان تحذيرهم من حدوث فيضانات وانزلاقات أرضية بعد يوم من هطول أمطار غزيرة الأمر الذي استدعى إصدار تحذيرات طارئة، ولا تزال الأمطار مستمرة.

وشهدت محافظتا ساجا وناجاساكي أمطارًا كانت على مدى يومين فقط أكثر بمرتين من كمية الأمطار التي تهطل عادة في كامل الشهر.

وحذر مسؤولو وكالة الأرصاد الجوية من حدوث انزلاقات طينية وفيضانات في مناطق منخفضة ومن ارتفاع مستوى المياه في الأنهار والصواعق وهبات رياح قوية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

30 انهيارا أرضيا وإجلاء 800 ألف شخص.. حصيلة فيضانات اجتاحت جنوب اليابان.. فيديو

مصرع شخصين جراء انزلاقات طينية وفيضانات جنوب غربي اليابان

السلطات اليابانية تجلي قرابة المليون شخص بسبب الأمطار

السعودية لـ مواطنيها في اليابان: توخوا الحذر

ترشيحاتنا

بث مباشر.. حفل جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2019

بعد خبر زواجها من عمرو دياب.. أول تعليق وظهور لـ دينا الشربينى.. صور

بسبب مكالمة غرامية.. تاجر خردة يقتل زوجته بـ المطرية

مفاجأة .. داعية : النبى حذرنا من التصدق على المتسولين.. فيديو

3 سوبر ماما.. مى كساب تعلن عن حملها الثالث

جيش الاحتلال يغلق المجال الجوي فوق الحدود الإسرائيلية اللبنانية.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محملة بزيت طعام .. انقلاب جرار بترعه القوصية في أسيوط .. شاهد

شاهد.. احتفال بعثة مصر بتتويج عبد الرحمن عرابي ويسري حافظ بذهبيات الملاكمة

بـ فستان مكشوف الأكتاف.. شاهد.. بوسى شلبى بصحبة محمود حميدة فى سوريا