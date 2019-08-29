مصرع 3 أشخاص جراء فيضانات وانزلاقات أرضية باليابان

أعلنت السلطات اليابانية مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل جراء فيضانات وانزلاقات أرضية.



ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الخميس/ عن مسؤولي الأرصاد الجوية في اليابان تحذيرهم من حدوث فيضانات وانزلاقات أرضية بعد يوم من هطول أمطار غزيرة الأمر الذي استدعى إصدار تحذيرات طارئة، ولا تزال الأمطار مستمرة.



وشهدت محافظتا ساجا وناجاساكي أمطارًا كانت على مدى يومين فقط أكثر بمرتين من كمية الأمطار التي تهطل عادة في كامل الشهر.



وحذر مسؤولو وكالة الأرصاد الجوية من حدوث انزلاقات طينية وفيضانات في مناطق منخفضة ومن ارتفاع مستوى المياه في الأنهار والصواعق وهبات رياح قوية.