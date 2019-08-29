دراسة صادمة.. الرجال مراهقون حتى سن الأربعين

تعاني بعض النساء من أزواجهم الذين مازالوا يحتاجون إلى بعض الوقت لتعلم تحمل المسئولية، وبسبب تصرفات بعض الرجال الغير ناضجة والتي تتسبب في مشاكل عائلية ضخمة.



نشرت صحيفة " ميرور" البريطانية دراسة قام بها عدد كبير من الباحثين في جامعة "اوكسفورد" الأمريكية تؤكد أن الرجال أقل نضجا من النساء وأن بعض الرجل لا يدركون أنهم تجاوزوا فترة المراهقة إلا بعد سن الأربعين، وذلك من خلال إستبيان شارك فيه 400 رجل.



أكدت الدراسة أن الرجال يحتاجون لفترة كبيرة، وأن معظمهم لا يستوعب حجم المسئولية إلا بعد سن الأربعين ، و أكد بعض الرجال أنهم يشعرون بإختلاف كبير بعد ذلك السن حيث أنه بدأ يدرك أن أبناءه أصبحوا شبابا و يجب أن يكون قدوة لهم.



بالمقارنة بزوجات هؤلاء الرجال فإن النساء تشيخ مبكرا لتحملها مسئولية الزواج وتربية الأبناء، كما أوضحت الدراسة ان النساء أكثر ذكاء وسرعة بديهة من الرجال لذلك فإنهن يتحملن المسئولية بشكل أكبر من الرجال.