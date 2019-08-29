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فن

أخبار الفن.. خبر زواج عمرو دياب ودينا الشربيني.. أزمة أصالة وأحلام.. رد ريهام سعيد

الخميس 29/أغسطس/2019 - 06:22 م
اخبار الفن
اخبار الفن
سعيد فراج
نشر موقع «صدى البلد» على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:


مفاجأة.. فنانة شهيرة تعلن زواج عمرو دياب ودينا الشربيني رسميًا

أعلنت الفنانة الكويتية هند البلوشي، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، عن زواج النجم عمرو دياب ودينا الشربيني، وذلك بعد قيام «البلوشي» بتعديل تعليقها على صورة «عمرو دياب ودينا الشربيني»، وأضافت في التعليق مسمى زوجته، لتؤكد بذلك خبر الزواج رسميًا.


تصرف مفاجئ في السعودية.. تصاعد الأزمة بين أصالة وأحلام

كشفت تقارير إعلامية صادرة عن عدد من المواقع الخليجية، أن الفنانة السورية أصالة رفضت الإقامة مع الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي في نفس الفندق بالمملكة العربية السعودية، على خلفية الأزمة الأخيرة التي حدثت بينهما.


إيد شيران يعتزل الغناء للتفرغ لحياته الشخصية مع زوجته الجديدة

كشفت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، أن المطرب البريطاني الشهير إيد شيران قرر اعتزال الفن، وأعلن عن ذلك في جولته الغنائية وآخر حفلاته بمسرح شانتري بارك في مدينة إيبسويتش.


طرح الإعلان التشويقي للفيلم العالمي Joker

طرحت شركة Warner Bros، المنتجة لفيلم Joker الإعلان التشويقي الأول للفيلم، المنتظر عرضه في دور العرض السينمائي، يوم 4 أكتوبر 2019.


الصلح خير.. عودة المياه إلى مجاريها بين إليسا ومروان خوري بعد سنوات من الخصام

لم تعلم الفنانة اللبنانية اليسا ان تقديمها واجب العزاء في وفاة والدة الفنان اللبناني مروان خوري ستكون سببا في عودة المياه الى مجاريها بينهما بعد سنوات من الخصام شهدت حرب اعلامية من الطرفين.


نيو لوك غريب لـ حمدي الميرغني في أحدث ظهور له

نشر الفنان حمدي الميرغني (نجم فريق مسرح مصر)، صورة جديدة له عبر حسابه على انستجرام، ظهر فيها مع صديقه أحمد محيي، بطريقة مختلفة و«نيو لوك» غريب.


قرار جديد من نقابة الموسيقيين بشأن الراقصات

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، قرارًا بفرض شرط جديد على الراقصات الأجانب والمصريات ليتمكن من إحياء حفلاتهن، حيث ألزمتهن بتوافر 5 عازفين على الأقل خلال الحفل ليتسنى لهن إحياء الحفل.


الحمد لله.. شاهد | أول رد فعل لـ ريهام سعيد بعد وقفها

نشرت الاعلامية ريهام سعيد، مقطع فيديو لاية قرانية من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

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