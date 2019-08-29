الهجرة: هدفنا ربط الطيور المهاجرة بثروات مصر الطبيعية





يأتي ذلك في إطار تضافر الجهود الحكومية في البرامج الخاصة بشباب الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثاني والثالث من نحو 20 دولة، بالتعاون مع وزارة الدفاع وإدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ووزارة والبيئة،



وتمثل ذلك في فعاليات ملتقى شمل زيارة لمحافظة الفيوم، وذلك في إطار دور وزارة الهجرة لتعزيز الانتماء والولاء لشباب مصر بالخارج وربطهم بالوطن وزيارة المناطق السياحية التي تزخر بها مصر.



وتضمنت فعاليات الملتقى أيضًا العديد من الرياضات منها التزحلق على الرمال، وركوب الخيال، وجولة في البحيرات التي تتميز بها محافظة الفيوم، وذلك على وقع الأغاني الوطنية التي ابتهج بها الشباب وتفاعلوا معها.



جدير بالذكر أن هذا الملتقى شمل عددا من الفعاليات بالتعاون والتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية وكذلك الشباب والرياضة والبيئة، ومنها زيارة مقر قيادة قوات الصاعقة المصرية، ومدينة الجلالة الجديدة، بالإضافة إلى زيارة أكاديمية الشرطة.

أكدت وزارة البيئة، أن الاهتمام بالطلاب والشباب يأتي على رأس الأولويات في إطار رؤية وزارة الهجرة، للاستفادة والترويج للمحميات الطبيعية، وذلك من خلال زيادة مشاركة المصريين بالخارج الفعلية في الأنشطة البيئية.وقالت وزارة الهجرة إن التعاون مع وزارة البيئة في تنظيم زيارات للمحميات الطبيعية، أمر هام جدًا وذلك للترويج لهذه الأماكن الطبيعية والاستمتاع بها مع إدراك أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث إن زيارة شباب المصريين بالخارج لتلك المحميات وسط أجواء الطبيعة خير رسالة للعالم بأن مصر تمتلك العديد من المقومات الأثرية والطبيعية والتاريخية.