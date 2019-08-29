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فن

بمناسبة رأس السنة الهجرية.. حفل "شباب الغناء العربي" ببشتاك

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:36 م
قصر الأمير بشتاك
قصر الأمير بشتاك
أحمد البهى
احتفالاَ برأس السنة الهجرية ، يقيم "بيت الغناء العربي" بقصر الأمير بشتاك – بشارع المعز – التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثامنة مساء السبت 31 أغسطس حفل شباب الغناء العربي .

يتضمن برنامج الحفل تقديم باقة مختارة من الأغاني الدينية والتراثية منها : "سلام الله يا طه" ، "الرضا والنور"،" طلع البدر علينا"، "علي بلد المحبوب" "يا مهون".

ومن المقرر ان يشارك في الحفل كل من إبراهيم راشد و رضوي السعيد.

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