بمناسبة رأس السنة الهجرية.. حفل "شباب الغناء العربي" ببشتاك

احتفالاَ برأس السنة الهجرية ، يقيم "بيت الغناء العربي" بقصر الأمير بشتاك – بشارع المعز – التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثامنة مساء السبت 31 أغسطس حفل شباب الغناء العربي .



يتضمن برنامج الحفل تقديم باقة مختارة من الأغاني الدينية والتراثية منها : "سلام الله يا طه" ، "الرضا والنور"،" طلع البدر علينا"، "علي بلد المحبوب" "يا مهون".



ومن المقرر ان يشارك في الحفل كل من إبراهيم راشد و رضوي السعيد.