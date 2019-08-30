الأولى من نوعها في صعيد مصر.. محطة مياه فرشوط تستعد للافتتاح خلال الشهر القادم.. تعمل وفق تقنية "Ultra Filtration" في معالجة المياه.. فيديو وصور

انتهاء الأعمال بمحطة مياه فرشوط الجديدة وبدء التشغيل التجريبى

تعمل وفق تقنية "Ultra Filtration " التى تستخدم لأول مرة بقنا

طاقتها الإنتاجية 400 لتر/ ثانية وتكلفتها الإجمالية 270 مليون جنيه





بعد فترة من المعاناة عاشها أبناء مدينة فرشوط والقرى التابعة لها، نتيجة نقص المياه وانقطاعها بالأيام عن بعض المناطق، تستعد المدينة لافتتاح أول محطة مياه شرب فى صعيد مصر تعمل بتنقية " Ultra Filtration" وهو نظام يعمل وفق منظومة دقيقة جدًا فى معالجة جزيئات المياه، حيث من المقرر أن يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى عبر الفيديو كونفرانس خلال الفترة القادمة، و ذلك بعد انتهاء كافة التجارب التى تجرى على مياه المحطة الجديدة.



أكد المهندس محمد فرج الله" مدير محطة فرشوط الجديدة"، أنها تتميز من حيث الكفاءة و المعالجة عن أى محطة أخرى فى قنا، فهى تعمل وفق تقنية مختلفة تمامًا عن تقنيات محطات المياه الموجودة حاليًا، فالمحطة تتكون من 6 راكات ، كل راك يضم 76 مديول ، كل مديول يعالج حجم معين من الماء و يقيس نسبة التسرب، فضلًا عن انتاج مياه نقية ومعالجة وفق أحدث النظم فى مجال معالجة المياه، وتنتج المحطة يوميًا حوالى 34 ألف متر مكعب فى اليوم.



فيما قال عربى محمد "مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بفرشوط"، بأن المحطة الجديدة سوف تقضى على معاناة المواطنين خاصة فى فصل الصيف، حيث يحدث ضعف فى المياه نتيجة الضغط الشديد وكثرة الاستهلاك، و سوف تكون قوة الضخ المقدرة بـ 400لتر/ ثانية كافية لتغذية المدينة والقرى التابعة لها، فضلًا عن وصول مياه نقية ومعالجة بشكل مختلف عن الفترة الماضية.



وأضاف محمد، أن المحطة تعمل بتنقية جديدة بديلة للمروقات و وبذلك تُعد من أفضل و أنقى المحطات فى الصعيد، وهو ما يساهم فى القضاء على أى معوقات تشغيل بما يضمن وصول المياه بشكل مستمر دون خلل، و سوف يتم ضخ المياه على الخزان و خط الطرد، و فتحها بعد الانتهاء من أخذ العينات اللازمة، لافتًا إلى أن هناك متابعة مستمرة من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، لمراحل العمل المختلفة بالمحطة.



من جانبه قال اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا، محطة مياه فرشوط مقامة على مساحة 15 ألف متر، و تعد الأولى من نوعها على مستوى الصعيد من حيث النظام المتبع في تنقية المياه "Ultra Filtration " وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 400 لتر / ثانية بتكلفة إجمالية 270 مليون جنيه ومن المقرر رفع كفائتها مستقبلا لتصل طاقتها الإنتاجية إلى 800 لتر / ثانية بهدف تلبية الطلب المتزايد على المياه النقية نتيجة للزيادة المطردة في عدد السكان.



وأضاف محافظ قنا، بأن الدولة لا تألوا جهدًا في مجال مياه الشرب، بالتوسع فى لإقامة المزيد من محطات المياه لتوصيل مياه لكافة المواطنين فى مختلف المناطق، و أن قنا شهدت تطور حقيقى فى مجال مياه الشرب خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن العديد من المشروعات التى يجرى العمل بها حاليًا فى مختلف مراكز ومدن المحافظة سواء مياه شرب أو صرف صحى.



جدير بالذكر، أن نظم الترشيح الفائق " Ultra Filtration " والتى يتم اختصارها لـ" UF"هي أنظمة فلترة دقيقة في وجود غشاء دقيق المسامات، يعتمد على الضغط الهيدروليكي للمذيبات ضد غشاء دقيق جدا، لحجب الجسيمات والمواد الصلبة العالقة التي تكون كبيرة الحجم في حين يتم السماح للماء والمواد المذابة ذات الوزن الجزيئي المنخفض في التدفق من خلال الغشاء، و تستعمل هذه الأغشية في الصناعة والبحوث و توظف هذه العملية لفصل وتنقية وتركيز الجزيئات في السوائل"103-106 دالتون"، وعادة محاليل البروتين، وتعتبر من أفضل ما توصلت إليه تقنية معالجة المياه ومياه الصرف الصحي.