جامعة الفيوم توجه رسالة للطالب أحمد عادل الفائز بفضيتين بدورة الألعاب الأفريقية

فاز الطالب أحمد عادل السيد الطالب بكلية التربية الرياضية بالفيوم وبطل رفع الأثقال بميداليتين فضيتين بمنافسات وزن 81 كيلو بدورة الألعاب الأفريقية المقامة بالمغرب مما ساهم في رفع رصيد مصر من الميداليات وتصدرها ترتيب الدول المشاركة بالدورة.



قال الدكتور محمد عيسى القائم بأعمال رئيس الجامعة أن جامعة الفيوم تقدم كل الدعم لأبنائها الطلاب الموهوبين في مختلف الأنشطة لاسيما النشاط الرياضي، وأشار سيادته إلي حرص الجامعة علي إحداث التوازن بين التحصيل الدراسي وممارسة النشاطات المختلفة.



وأشاد الدكتور خالد عطالله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بالإنجاز الذي حققه الطالب أحمد عادل مؤكدا علي تميز طلاب جامعة الفيوم في مختلف المجالات العلمية والرياضية والفنية.



وأكد عطالله ، أن هذا الفوز يفتح الباب أمام العديد من الطلاب الجامعة لتحقيق طموحاتهم واهدافهم علي كل المستويات.



وقدم الدكتور حمدي نور عميد كلية التربية الرياضية والدكتور معتز علي حسن وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع التهنئة للبطل أحمد عادل مشيدين بإنجازه الكبير بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب متمنيين له التوفيق بالدورة الأولمبية 2020

