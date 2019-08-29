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مصطفى بكري يطالب بتسوية أوضاع اليمن: المواطنون ضحايا الصراع الدموي

الخميس 29/أغسطس/2019 - 06:39 م
مصطفي بكري
مصطفي بكري
خالد محيي الدين
قال الإعلامي والبرلماني مصطفي بكري، إن اليمن تواجه مشاكل كبرى تدمر طموح وحياة شعبها الأبي، حيث اجتاح اليمن الفقر والمرض فضلا عن الحرب الدموية على أراضيه.

وتابع، مصطفي بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن المواطن اليمني هو من يدفع ثمن الصراع الدموي في بلاده، ما بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي.

وأكد مصطفي بكري أن إيران والحوثيين هم المستفيدون من استمرار الصراع علي الأراضي اليمنية، مطالبا بوقف تلك الحرب فورا حقنا لدماء الشعب اليمني الذي دمر بشكل كامل.

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