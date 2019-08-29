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رياضة

يوسف وعبدالحفيظ يطمئنان على برنامج تأهيل شريف إكرامي بالأهلي

الخميس 29/أغسطس/2019 - 06:39 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
عقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسةً خاصةً مع شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، على هامش مران الفريق الجماعي، مساء اليوم الخميس، علي ملعب التتش بالجزيرة.

جاءت الجلسة في حضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وخالد محمود، طبيب الفريق؛ للاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي للاعب بنجاح، حيث ينفّذ اللاعب في الوقت الحالي الجزء الأخير من برنامجه؛ للتعافي من الإصابة.

وخضع شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، إلى جراحة؛ لإزالة بعض العظام الزائدة بالركبة، في ألمانيا، وعاد للتدريبات بشكل منفرد وبقوة؛ تمهيدًا للانتظام في تدريبات الفريق الجماعية، خلال الأيام القليلة القادمة.

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