المنيا يهزم كوكاكولا وديا بهدف نظيف.. صور

حقق فريق كرة القدم بنادي المنيا، اليوم الخميس، الفوز على فريق كوكاكولا بهدف مقابل لا شىء، ضمن ثالث مباريات الفريق الودية بمعسكر القاهرة استعدادا للموسم الجديد.



ووضع سمير كمونه المدير الفني للمنيا تشكيلا ضم كلا من : محمد حسانين (حارس مرمى) محمد آدم - احمد رجب - مصطفى الشوبكشي - سايكو - مصطفى كازلوف - كاستيلا - بدوي عاشور -احمد عصام- شعبان عبد الحميد - عمرو فيرون، بينما اشرك عدد كبير من اللاعبين في الشوط الثاني للاطمئنان على مستوى جميع عناصر الفريق.



وشهد الشوط الاول اداء قويا من لاعبي المنيا واستحواذا على الكرة، وتمكنوا من احراز هدف في الدقيقة ٣٣ للاعب شعبان عبد الحميد.



ومن المقرر أن يلعب فريق المنيا آخر ودياته في ختام المسعكر يوم السبت أمام فريق اتحاد الشرطة.



يذكر أن فريق المنيا خاض ثلاث وديات خلال المعسكر بدأها بمباراة أمام طلائع الجيش وخسر بهدف مقابل لا شىء بعد ان قدم مباراة قوية، وتعادل سلبيا مع الشرقية للدخان، وفاز اليوم على كوكاكولا بهدف نظيف.