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رياضة

المنتخب المصري للسلاح سيدات يحصد ذهبية سيف المبارزة بـ الالعاب الافريقية

الخميس 29/أغسطس/2019 - 06:40 م
المنتخب المصري للسلاح
المنتخب المصري للسلاح
منتصر الرفاعي
أضاف المنتخب المصري للسلاح ميدالية ذهبية جديدة للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وفاز منتخب السلاح للسيدات المكون من ناردين إيهاب ورودينا جعفر وآية مهدي وسارة نونو، بذهبية الفرق لسيف المبارزة.

وفاز فريق السيدات المصري على نظيره التونسي في النهائي بنتيجة ٤٥ مقابل ٣٥ ليحصد سيدات الفراعنة الذهبية.

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