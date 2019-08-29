المنتخب المصري للسلاح سيدات يحصد ذهبية سيف المبارزة بـ الالعاب الافريقية

أضاف المنتخب المصري للسلاح ميدالية ذهبية جديدة للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.



وفاز منتخب السلاح للسيدات المكون من ناردين إيهاب ورودينا جعفر وآية مهدي وسارة نونو، بذهبية الفرق لسيف المبارزة.



وفاز فريق السيدات المصري على نظيره التونسي في النهائي بنتيجة ٤٥ مقابل ٣٥ ليحصد سيدات الفراعنة الذهبية.

