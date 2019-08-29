شاهد.. الداخلية تطهر محيط النوادي الرياضية من تجار المخدرات

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عدة حملات أمنية مكبرة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن استهدفت محيط النوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب بأنحاء الجمهورية ومصايف المحافظات الساحلية لضبط المترددين من مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب.



وأسفرت نتائج جهود الحملة عن ضبط 74 قضية اتجار وحيازة مواد مخدرة، بلغ عدد المتهمين فيها 82 متهمًا بحوزتهم المضبوطات "كمية من الحشيش وزنت 25 كيلو جرام وكمية من الهيروين 2 كيلو جرام".



كما تم ضبط كمية من مخدر الإستروكس وزنت كيلو جراما، وكمية من مخدر الأفيون كما تم ضبط مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه و6 سيارات و4 دراجات نارية.