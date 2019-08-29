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أخبار العالم

الأمم المتحدة تحذر من كارثة تهدد حياة 280 مليون شخص حول العالم

الخميس 29/أغسطس/2019 - 06:43 م
الإحتباس الحراري
الإحتباس الحراري
أحمد سيف الدين
حذر تقرير صادر من الأمم المتحدة، اليوم الخميس، من كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من 280 مليون شخص حول العالم، تتعلق بالأضرار البيئية الناجمة عن الإحتباس الحراري وخطر إرتفاع منسوب مياه البحر.

ووفقا للتقرير الذي نشرته الإندبندنت البريطانية، من المحتمل أن يرتفع منسوب مياه البحر مئات الأضعاف عن وضعه الحالي، هو الأمر الذي يمثل تهديدا مباشرا لحياة 280 مليون شخص.

وفقًا لمسودة تقرير صادر عن الأمم المتحدة، فإن الوثيقة تؤكد أن المحيطات بفضل عملية الاحتباس الحراري ستشهد حالة ارتفاع غير مسبوقة وذلك إثر ذوبان جليد البحر والأنهار الجليدية، مما سيؤدي إلي زيادة مستويات النزوح البشري.

يحذر التقرير من أنه ما لم تكن هناك تخفيضات جوهرية وكبيرة في انبعاثات الكربون الذي يتسبب فيها الإنسان فإن 30 في المائة على الأقل من التربة الجليدية المتواجدة في نصف الكرة الشمالي يمكن أن تذوب في غضون 80 سنة فقط وهو الأمر الذي سيؤدي إلي كارثة.

سيؤدي هذا الذوبان إلى إطلاق مليارات الأطنان من الكربون المخزّن في المناطق دائمة التجمد، مما يزيد من معدلات الاحتباس الحراري، وتقول الوثيقة إن النتيجة ستكون ارتفاع درجة حرارة البحار، الأمر الذي قد يهدد على الفور 280 مليون شخص.

تأتي النتائج من الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ التابع للأمم المتحدة (IPCC)، ويعد هذا هو التقرير الرابع في العام الماضي الذي تنشره المنظمة والذي يبحث آثار الأزمة المناخية الآخذة في الظهور والتزايد.

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