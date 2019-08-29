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مالك الرفاعي: الرئيس السيسي تحمس للمدارس اليابانية خلال زيارته عام 2015.. فيديو

الخميس 29/أغسطس/2019 - 06:59 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال مالك الرفاعي، مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم، إن الحماس للتعليم الياباني جاء بعد زيارة الرئيس السيسي لليابان عام 2015 حيث اطلع على المنظومة التعليمية اليابانية من حيث النظام والممارسات اليومية داخل المدرسة.

وأضاف الرفاعي فى حواره لبرنامج "اليوم" عبر فضائية "دى ام سى" أن الرئيس السيسي تحمس للفكرة وقرر أن يكون هناك شراكة بين مصر واليابان فى مجال التعليم.

وتابع أنه بالفعل سافر خبراء من وزارة التربية والتعليم عام 2016 لليابان واطلع الوفد المصري على كل ما يحدث داخل المدارس اليابانية وتم بعدها التفكير فى التنفيذ بشكل تجريبي فى المدارس الحكومية المصرية.

واستكمل أن أنشطة "التوكاتو" يطبقها اليابانيون من عشرات السنيين فى مدارسه؛ لدرجة أنها أصبحت جزءا من ممارساتهم الحياتية داخل المدرسة، مشيرا إلى أنها مجموعة أنشطة مرتبطة بقيم وتساعد على بناء الشخصية والاستماع للآخر ومهارات حياتية أخرى.

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