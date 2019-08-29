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رياضة

دي يونج يفوز بـ جائزة أفضل لاعب وسط في أوروبا 2019

الخميس 29/أغسطس/2019 - 06:53 م
دي يونج
دي يونج
أحمد هاني
اختار الاتحاد الأوروبي "يويفا" دي يونج لاعب الوسط الوسط السابق لـ أياكس الهولندي كأفضل خط وسط في دوري أبطال أوروبا 2019 وذلك على هامش الحفل المقام في مدينة موناكو الفرنسية.

وبدأ حفل جائزة أفضل لاعب في أوروبا في تمام السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت نيوز.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم " يويفا" أعلن القائمة التي تنتافس على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، والتي ضمت الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، وليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

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