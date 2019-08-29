هيئة الاعتماد الأمريكية لجودة التعليم تعتمد برامج كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالأكاديمية العربية

منحت هيئة الاعتماد الأمريكي لجودة التعليم (ABET) لبرنامجي علوم الحاسب ونظم المعلومات أعلى اعتماد دولي لكلية الحاسبات و تكنولوجيا المعلومات بالإسكندرية في مجال جودة التعليم، وذلك حتى عام 2025 وبأثر رجعي من عام 2017 وهو موعد تقديم الملف للهيئة لاعتماده.



وذكرت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - في بيان اليوم /الخميس/ - أن برنامج نظم المعلومات بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات يعد أول برنامج يتم اعتماده داخل جمهورية مصر العربية من هيئة الاعتماد الأمريكي لجودة التعليم، حيث تعتمد هيئة الاعتماد الأمريكي لجودة التعليم 4005 برامج مختلفة لدرجات البكالوريوس في 793 كلية وجامعة في 32 دولة حول العالم منهم 3175 برنامجا تم اعتمادهم للكليات والجامعات الأمريكية.



وأوضح البيان، أن هناك أكثر من 100 ألف طالب يتخرجون من تلك البرامج المعتمدة سنويا، حيث حصل ملايين الخريجين على شهادات من البرامج المعتمدة منها منذ عام 1932.



وأعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية عن فخره واعتزازه بذلك الاعتماد الدولي.. وقال "يعد الحصول على هذا الاعتماد إقرارًا واعترافًا بأن البرامج التي تم اعتمادها لم تحقق أفضل المعايير القياسية للجودة العالمية فقط بل هو اعتراف أيضًا بكفاءة المنظومة التعليمية".



كما أعرب عن سعادته لما وصلت إليه الأكاديمية من مكانة بين جامعات العالم، حيث أنها صنفت من ضمن أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم في مجال البحث العلمي.. متمنيا أن تظل الأكاديمية صرحا عالميا عربيا متميزا.

