ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هيئة الاعتماد الأمريكية لجودة التعليم تعتمد برامج كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالأكاديمية العربية

الخميس 29/أغسطس/2019 - 07:53 م
الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
أ ش أ
منحت هيئة الاعتماد الأمريكي لجودة التعليم (ABET) لبرنامجي علوم الحاسب ونظم المعلومات أعلى اعتماد دولي لكلية الحاسبات و تكنولوجيا المعلومات بالإسكندرية في مجال جودة التعليم، وذلك حتى عام 2025 وبأثر رجعي من عام 2017 وهو موعد تقديم الملف للهيئة لاعتماده.

وذكرت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - في بيان اليوم /الخميس/ - أن برنامج نظم المعلومات بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات يعد أول برنامج يتم اعتماده داخل جمهورية مصر العربية من هيئة الاعتماد الأمريكي لجودة التعليم، حيث تعتمد هيئة الاعتماد الأمريكي لجودة التعليم 4005 برامج مختلفة لدرجات البكالوريوس في 793 كلية وجامعة في 32 دولة حول العالم منهم 3175 برنامجا تم اعتمادهم للكليات والجامعات الأمريكية.

وأوضح البيان، أن هناك أكثر من 100 ألف طالب يتخرجون من تلك البرامج المعتمدة سنويا، حيث حصل ملايين الخريجين على شهادات من البرامج المعتمدة منها منذ عام 1932.

وأعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية عن فخره واعتزازه بذلك الاعتماد الدولي.. وقال "يعد الحصول على هذا الاعتماد إقرارًا واعترافًا بأن البرامج التي تم اعتمادها لم تحقق أفضل المعايير القياسية للجودة العالمية فقط بل هو اعتراف أيضًا بكفاءة المنظومة التعليمية".

كما أعرب عن سعادته لما وصلت إليه الأكاديمية من مكانة بين جامعات العالم، حيث أنها صنفت من ضمن أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم في مجال البحث العلمي.. متمنيا أن تظل الأكاديمية صرحا عالميا عربيا متميزا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأعلى للجامعات يوافق على بدء الدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة سوهاج

لأول مرة بجامعة سوهاج .. بدء الدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات العام المقبل

حاسبات عين شمس تنفرد بـ 5 برامج متميزة لطلاب الثانوية العامة

بدء التقديم لـ برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان

قبل التقديم للكلية.. كل ما تريد معرفته عن البرامج الجديدة بـ حاسبات عين شمس

بركة المونديال.. منح دراسية لفريق كرة اليد للناشئين الفائز ببطولة العالم

ترشيحاتنا

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر أمام إيطاليا في نصف نهائي كأس العالم للطائرة

جيش الاحتلال يغلق المجال الجوي فوق الحدود الإسرائيلية اللبنانية.. شاهد

مصر للطيران تطبق مشروع الدمج.. نقل العاملين بـ اكسبريس مطلع سبتمبر

رفض البقاء المشروط .. كواليس الإطاحة بـ سمير عثمان من رئاسة لجنة الحكام

الأمم المتحدة تحذر من كارثة تهدد حياة 280 مليون شخص حول العالم

لقيته عريان فى دولاب أوضة النوم .. قاتل عشيق زوجته بالإسكندرية : مصدقتش لما قالولى عليها خاينة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محملة بزيت طعام .. انقلاب جرار بترعه القوصية في أسيوط .. شاهد

شاهد.. احتفال بعثة مصر بتتويج عبد الرحمن عرابي ويسري حافظ بذهبيات الملاكمة

بـ فستان مكشوف الأكتاف.. شاهد.. بوسى شلبى بصحبة محمود حميدة فى سوريا