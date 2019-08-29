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رياضة

أسوان يستقر على قيد 12 لاعبا بالقائمة الأولى

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:35 م
صدى البلد
كتب: رباب الهوارى
استقر مسئولي مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، والجهاز الفنى بقيادة مجدى عبدالعاطي، على إرسال قائمة أولية لاتحاد الكرة، استعدادا للموسم الجديد بدورى الأضواء والشهرة الدورى الممتاز.

وأكد مصطفى أمين عضو مجلس الإدارة والمشرف علي الفريق في تصريحات لـ صدى البلد، بأن النادي سيقيد اللاعبين القدامى الـ 12 بعد جلسة جمعت الجهاز الفنى للفريق بقيادة مجدى عبدالعاطي واللواء أحمد سليمان رئيس النادي واللاعبون هم:

طلعت الجبلاوى، رضا السيد، وإسلام سليمان، ثلاثي حراس المرمى، ومحمد جابر، وعبدالله السنجهاوى، ثنائى مركز الدفاع ،وهيثم الفيل، وأحمد فتحي، وأحمد عامر، ثلاثى خط وسط الفريق، ومحمود نعيم الظهير الأيمن، وحسن طارق والصباحي صانعي الألعاب، وبدارا سيلا في الهجوم.

وكان أسوان قد نجح في إتمام التعاقد مع العديد من اللاعبين منذ تحقيق الصعود للدورى الممتاز وهم: نصر رمضان من المقاصة، محمد أشرف وادي دجله، محمد مصطفى ميدو الترسانه، عبدالعزيز الشاعر من الداخليه، عبدالعزيز أمام من سموحة، جلال العقده بتروجيت، اسلام صيام من بتروجيت، محمد مرجان من تحرير أسوان، مسعد عوض من الأهلي، خالد الشيخ من المقاصة والأولمبيي، أحمد عبدالظاهر من حرس الحدود، فادي فريد من الشرقيه والجونه ، حسام عبدالواحد إعارة من المقاصة، محمد خليفة لاعب الزمالك وليتشويس ، شهاب الدين أحمد لاعب الأهلي السابق.

وكان فريق أسوان فسخ التعاقد مع مجموعة من اللاعبين بعد فترة قليلة من التعاقد معهم، وهم اليوناني جورج ليراص ، وإسلام صيام ، ومحمود مرجان ، وعبدالعزيز الشاعر، ومحمد أشرف ، وإسلام رمضان، ونصر رمضان، شهاب الدين أحمد ، ومحمد خليفة.

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