البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدا من دولة بوروندي بالمقر الباباوى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم إدوارد نوريمانا أمين المظالم بدولة بوروندي والوفد المرافق له.



وأشار قداسة البابا تواضروس الثاني خلال اللقاء إلى دور الكنيسة القبطية في نشر روح المحبة والتسامح داخل المجتمع.



من جانبه، أشاد إدوارد بعمق العلاقات بين مصر وبوروندي مثنيًا على دور الكنيسة القبطية فى دولة بوروندي والخدمة التى تقوم بها هناك.



حضر اللقاء السفير سليمان نوس سفير بوروندي فى مصر والسيد محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.