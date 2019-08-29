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رياضة

الحلم اتحقق .. محمود متولى يحتفل بذكرى انضمامه لـ الأهلي.. صور

الخميس 29/أغسطس/2019 - 07:54 م
محمود متولى
محمود متولى
محمد بدران
احتفل، محمود متولى لاعب النادى الأهلى الجديد، بذكرى انضمامه للنادي الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر محمود متولى صورة له على "انستجرام" محتفلا بالانضمام إلى فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من نادي الإسماعيلي.

وعلق قائلا "زى النهاردة من شهر ولغاية دلوقتى مش مصدق ان الحلم اتحقق الحلم الاكبر اللى مش هتنازل عنه شخصيا ومش هتنازل عنه عموما هو التتويج ببطولة افريقيا ان شاء الله".

جدير بالذكر أن أمير توفيق، مدير التعاقد للمارد الأحمر، أنهى الإجراءات المالية والإدارية واستلام الاستغناء الخاص باللاعب، والذي عبر عن سعادته بالانضمام للأهلي.
الحلم اتحقق .. محمود متولى يحتفل بذكرى انضمامه لـ الأهلي.. صور

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