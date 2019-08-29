المجموعة الخامسة .. ليفربول يصطدم بـ نابولي في دوري أبطال أوروبا 2020

سحبت، اليوم الخميس، مراسم قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونزليج"، في مدينة موناكو الفرنسية.



وبدأ حفل جائزة أفضل لاعب في أوروبا في تمام السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت نيوز.



وقام كل من اللاعب الهولندي ويسلي سنايدر، المعتزل حديثا عالم كرة القدم، وبيتر تشيك، حارس تشيلسي وأرسنال السابق، بسحب القرعة.



وجاءت نتيجة مجموعة ليفربول بعد سحب قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020 كالتالي:



• ليفربول

• نابولي

• سالزبورغ

• جينك

