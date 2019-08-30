الهيئة العامة للتنشيط السياحي تستعد للمشاركة بمعرض بوسان

تشارك الهيئة العامة للتنشيط السياحى مايفيد أن الهيئة بصدد المشاركة بمعرض BITF الدولي المزمع عقده بمدينة بوسان بدولة كوريا الجنوبية خلال الفترة من 5 – 8 سبتمبر 2019 .



يعتبر معرض BITF من أهم وأكبر البورصات السياحية التى تقام فى كوريا الجنوبية حيث سيشارك فى المعرض حوالى 412 عارض من أكثر من 42 دولة حول العالم .



ويزور المعرض ما يقرب من 104 ألف زائر ويحظى بتغطية إعلامية جيدة وسوف تشارك الهيئة بمساحة 54 متر مربع .



علما بأن قيمة المشاركة فى الجناح المصرى 500 دولار يتم تحويلها على حساب المكتب السياحى فى براغ .

