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الهيئة العامة للتنشيط السياحي تستعد للمشاركة بمعرض بوسان

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 03:00 ص
الأهرامات
الأهرامات
محمد الاسكندرانى
تشارك الهيئة العامة للتنشيط السياحى مايفيد أن الهيئة بصدد المشاركة بمعرض BITF الدولي المزمع عقده بمدينة بوسان بدولة كوريا الجنوبية خلال الفترة من 5 – 8 سبتمبر 2019 .

يعتبر معرض BITF من أهم وأكبر البورصات السياحية التى تقام فى كوريا الجنوبية حيث سيشارك فى المعرض حوالى 412 عارض من أكثر من 42 دولة حول العالم .

ويزور المعرض ما يقرب من 104 ألف زائر ويحظى بتغطية إعلامية جيدة وسوف تشارك الهيئة بمساحة 54 متر مربع .

علما بأن قيمة المشاركة فى الجناح المصرى 500 دولار يتم تحويلها على حساب المكتب السياحى فى براغ .

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