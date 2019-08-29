لأول مرة .. أياكس يواجه تشيلسي في بطولة أوروبية

سحبت، اليوم الخميس، مراسم قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونزليج"، في مدينة موناكو الفرنسية.



وبدأ حفل جائزة أفضل لاعب في أوروبا في تمام السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت نيوز.



وقام كل من اللاعب الهولندي ويسلي سنايدر، المعتزل حديثا عالم كرة القدم، وبيتر تشيك، حارس تشيلسي وأرسنال السابق، بسحب القرعة.



وجاءت نتيجة المجموعة الثامنة بعد سحب قرعة دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020 كالتالي:



- فالنسيا

- اياكس

-تشيلسي

- ليل الفرنسي



جدير بالذكر أن، في هذه المجموعة سيحدث أمر لم يحدث على مدار تاريخ كرة القدم، وهو مواجهة فريق تشيلسي الإنجليزي منافسه اياكس أمستردام الهولندي.

