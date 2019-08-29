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فن

الحمد لله .. أحمد عز يحتفل بنجاح فيلم ولاد رزق 2

الخميس 29/أغسطس/2019 - 07:47 م
احمد عز
احمد عز
محمد بدران
احتفل احمد عز بنجاح فيلم «ولاد رزق 2» الذي طرح في موسم عيد الأضحي السينمائي الأسبوع قبل الماضي، وحقق إيرادات احتل بها المركز الأول.

ونشر احمد عز صورة له عبر "انستجرام" وعلق قائلًا: "الحمد لله تحقيق 80 مليون جنيه.. ايرادت في 3 اسابيع"

يذكر أن فيلم "ولاد رزق 2.. عودة اسود الارض" يشارك فى بطولته كل من أحمد الفيشاوي وأحمد داود ومحمد ممدوح وعمرو يوسف وكريم قاسم واياد نصار وباسم سمرة وتأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.


الفيلم تدور أحداثه فى إطار أكشن حول عودة ولاد رزق الى السرقة من جديد ويتعرضون لعمليات إجرامية أكثر جرأة مما فعلوه فى الجزء الأول.
الحمد لله .. أحمد عز يحتفل بنجاح فيلم ولاد رزق 2

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