هيئة تنشيط السياحة تشارك بمعرض منسك ببيلاروسيا بمساحة 50 مترا

تشارك الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بمعرض TOUR BUSINESS الدولى المزمع عقده بمدينة منسك بدولة بيلاروسيا خلال الفترة من 25- 27 سبتمبر 2019 .



يعتبر المعرض من أهم وأكبر البورصات السياحية التى تقام فى بيلاروسيا ويزور المعرض مايقرب من 15 الف زائر ويحظى بتغطية إعلامية جيدة وسوف تشارك الهيئة بمساحة 50 متر .



يذكر أن قيمة المشاركة 500 دولار يتم تحويلها على حساب المكتب السياحى فى براغ .

