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أخبار البلد

هيئة تنشيط السياحة تشارك بمعرض منسك ببيلاروسيا بمساحة 50 مترا

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 03:59 ص
أسوان
أسوان
محمد الاسكندرانى
تشارك الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بمعرض TOUR BUSINESS الدولى المزمع عقده بمدينة منسك بدولة بيلاروسيا خلال الفترة من 25- 27 سبتمبر 2019 .

يعتبر المعرض من أهم وأكبر البورصات السياحية التى تقام فى بيلاروسيا ويزور المعرض مايقرب من 15 الف زائر ويحظى بتغطية إعلامية جيدة وسوف تشارك الهيئة بمساحة 50 متر .

يذكر أن قيمة المشاركة 500 دولار يتم تحويلها على حساب المكتب السياحى فى براغ .

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