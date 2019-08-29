ريا أبى راشد بصحبة هند صبرى في فينيسيا .. شاهد

نشرت الاعلامية اللبنانية ريا أبى راشد صورة جديدة لها عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" من فينيسيا.



وظهرت ريا أبى راشد بالصور برفقة هند صبرى اثناء حضورهما مهرجان فينيسيا السينمائى، الذى يعد من اضخم مهرجانات السينما العالمية.



وعلقت ريا أبا راشد قائلة: "انا معجبة بها من اجل موهبتها وتتعلق كيف تعيش حياتها الخاصة واحبها من اجل صداقتها.. انت الحزمة الكاملة".



جدير بالذكر أن هند صبرى تشارك حاليا ضمن فعاليات مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورته الـ٧٦ كعضو لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول التي تم استحداثها مؤخرا.